リニューアルした「ももちゃり」 岡山市が市内中心部で運営するシェアサイクル「ももちゃり」をリニューアルしました。 （岡山市／大森雅夫 市長）「新しいももちゃりがさらなる回遊性向上につながってにぎわいを岡山全体に伸ばしていくことが期待される」 岡山市で記念式典が開かれ、関係者に新しい「ももちゃり」がお披露目されました。 新しい「ももちゃり」は全て電動アシスト付きになりました