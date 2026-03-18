四国電力 四国電力と四国電力送配電は18日、2026年の春闘で組合側と妥結したと発表しました。 基本給のアップ額（ベア）は、高校卒30歳・勤続12年の社員が月1万3000円で、組合の要求（1万6500円）を下回りました。賞与の年間総額は188万8000円で、組合の要求（195万円）を下回りました。 2026年度の初任給は、大学卒総合職が前年度と比べて1万3000円増の25万5000円、高校卒は1万5000円増の20万9000円としました。