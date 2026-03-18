【「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ サザビー」2次受注分 抽選販売】 抽選受付開始：3月19日16時より BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ サザビー」の2次受注分を3月19日16時より抽選販売にて受付開始することを発表した。 今回「ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」のXアカウントにて本内容を発表しており、3月13日よ