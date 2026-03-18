【新華社南京3月18日】中国江蘇省南京市の侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館は18日、南京大虐殺の生存者、関舜華（かん・しゅんか）さん（101）が同日死去したと明らかにした。南京市侵華日軍被害者援助・南京大屠殺歴史記憶伝承協会に登録されている生存者は21人となった。関さんは1937年、中国侵略日本軍の南京進攻前に戦火を避けるため家族と共に江蘇省淮安に移り、1カ月後に南京に戻って寧海路の難民収容所に避難した。叔