１８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１３．０８ポイント（０．３２％）高の４０６２．９８ポイントと５日ぶりに反発した。投資家心理がやや上向く流れ。原油供給不安が後退した。外電が１８日、イラン政府と同国北部のクルド人自治区政府は、自治区とトルコのジェイハン港を結ぶパイプラインを経由した原油輸出を１８日に再開することで合意したと報道。ＷＴＩ原油先物は１８日の時間外取引で低下に