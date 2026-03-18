出版社アルクの編集部員が運営するアルク出版チームが18日、公式Xを更新。経営コンサルタントの“ショーンK”ことショーン・マクアードル川上氏（57）の近影を公開した。【写真】「頑張られてるようで何より」近影が公開された“ショーンK”氏投稿では「新刊『英語力の核心』（ショーン川上：著）の見本が到着」とし、「ショーンさんが来社され、色紙にサインをいただきました」とつづられていた。続けて「この本で画期的な