台湾プロ野球のチアリーダーとして大人気のリン・シャン（28）が18日までに自身のインスタグラムを更新。米国の雪景色の中での黒ショートパンツ＆ロングブーツ姿を投稿した。自身のインスタグラムで「東京での応援、熊本での交流もひとまず一段落。ようやく少し休める時間ができました」とつづり始めた。WBC台湾代表を応援するために台湾プロ野球6球団から精鋭36人で構成された公式チアリーダーチーム「CT Amaze（CTアメイズ