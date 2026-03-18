◇オープン戦ロッテ2―6阪神（2026年3月18日ZOZOマリン）ロッテの先発・木村優人は5回を5安打3失点。3回1死二塁から中野に左中間二塁打を浴びて先制を許すと、続く森下に2ランを被弾したが、5回を66球でまとめ、高卒3年目で開幕ローテション入りを確実にした。森下に初球のカーブを狙い打たれた右腕は「投げてる感覚は悪くなかったんですけど、大事なとこの1球というか、締めなくちゃいけないところの勝負球であったり、