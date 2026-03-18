陸上自衛隊は18日、飲食店で財布を盗んだとして大宮駐屯地（さいたま市北区）の第32普通科連隊に所属する1等陸士（20）を懲戒免職処分にした。同駐屯地によると、2024年12月、さいたま市の飲食店で現金1万3千円が入った他の人の財布を盗んだ。25年1月、警察からの連絡で発覚した。また航空自衛隊は同日、入間基地（埼玉県狭山市）所属の隊員3人を停職や減給の処分とした。同基地によると、40代の3等空佐は別の基地に所属して