フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が18日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。トランプ米大統領が同盟国に対してホルムズ海峡への艦船派遣を求めていることに関連し、19日に行われる日米首脳会談で高市早苗首相に期待することを語った。高市氏は17日の予算委員会で、日米首脳会談を前に「高市内閣はしたたかな外交を、そして国益第一の外交を展開してまいります」と発言。またこの日、ホルムズ