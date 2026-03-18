◇ワールドベースボールクラシック 決勝 ベネズエラ3-2アメリカ(現地時間17日、ローンデポ・パーク)WBC決勝でアメリカがベネズエラに敗れ2大会連続の準優勝。試合後、アメリカを率いたマーク・デローサ監督が試合を振り返りました。決勝でベネズエラと対戦したアメリカは先発のマクリーン投手がソロホームランを浴びるなど5回終了して2失点。8回にハーパー選手の2ランで同点に追いつきましたが、9回にウィットロック投手が失点し2-