ガレッジセールのゴリ（53）が扮（ふん）するキャラクター「ゴリエ」が18日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。同日をもって同番組のレギュラー卒業を報告した。MCのハライチ澤部佑（39）から「ここでゴリエさんから、ご報告ということで、お願いします」とふられたゴリエは「今日をもちましてゴリエ、『ぽかぽか』を卒業します。えー!?」と発表した。続けてゴリエは「最初はね、こんなキャラクターが生