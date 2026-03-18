深夜、仕事帰りのコンビニへの道。いつもとは違うルートを選んだその偶然が、一人の女性の人生を大きく変えることになりました。ゴミ置き場の片隅で不安げにこちらを見つめていた、小さな小さな子猫。Threadsユーザー・山口夏実さん（@kimono673）と、2022年9月3日--奇しくも「グミの日」に家族になった愛猫「グミ」ちゃんとの、運命的な物語をご紹介します。【写真】愛情に包まれて激変…きゅるんと瞳が輝く美猫へ台風直前の救出