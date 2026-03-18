厳しい寒さが和らぎ、柔らかな春風に誘われて、旬の味覚を求める旅に出かけたくなる季節です。地域の個性が光るご当地グルメや限定スイーツは、心もおなかも満たしてくれる特別な体験を与えてくれます。All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「石川県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。【