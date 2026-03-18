世界初となるスマートウェルネスロボット高齢者ケア拠点がこのほど北京市亦庄で運用を開始した。40種類以上のスマートロボットを融合させ、基礎サービス、ロボット応用、バリアフリー改修という3大コアシーンを構築し、「テクノロジー＋高齢者ケア」の高度な融合を実現している。中央テレビニュースが伝えた。北京市亦庄・栄華街道に位置する同拠点は使用面積約1100平方メートル。飲食エリアでは食事の提供から配膳までの全プロセ