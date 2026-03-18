天津市は先ごろから、末端医療衛生サービスシステムのデジタル化への移行を進めており、慢性疾患の管理、ホームドクターサービスなどの分野で、他の地域でも普及可能な「AIプラス」の措置を実施しています。天津市西青区中北鎮にあるコミュニティー衛生サービスセンターでは、患者が健康管理師の指導により診療前のスクリーニングを受け、データはリアルタイムでAIモニタリングプラットフォームに入力されます。システムは自動的に