俳優の中川大輔さんは3月17日、自身のInstagramを更新。プロ級の絵を披露し、反響を呼んでいます。【写真】プロ級の絵を披露した中川大輔「わぁ…素敵な作品！」中川さんは「NATSLIVE一年間ありがとうございました」とつづり、2枚の写真を投稿。自身で描いたと思われる猫と魚のイラストを公開しました。ただ単に再現性が高いだけでなく、造形や色彩に芸術性を感じるすてきな作品です。ファンからは「めちゃくちゃかわいい！」「わ