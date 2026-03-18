謎の2ドアクーペは次期セリカか、トヨタ次期ラリー車の新画像公開！全貌に迫る2026年2月に話題となったトヨタの次期ラリー用と見られるテスト車両について、SNS上で新たな画像が公開されました。真横や後方からのアングルが追加され、特徴的な2ドアクーペのシルエットがより明確になっています。【画像】これが新型「GRセリカなの!?」 目撃されたモデルからの予想画像を見る！（30枚以上）クルマ好きの間で「次期セリカの復