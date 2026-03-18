Image: Meta この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。 2023年3月20日、「MetaがメタバースじゃなくてAIに本気出すってよ」という記事を掲載しました。当時はメタバースの熱狂が落ち着き、代わってChatGPTが世界を席巻し始めた「AI時代の幕開け」の時期。Meta