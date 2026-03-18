注目の発言が飛び出した。現地３月17日、チェルシーはチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16第２レグでパリ・サンジェルマンとホームで対戦。敵地での第１レグを２−５で落としていたなか、第２レグでも０−３と完敗を喫し、２戦合計スコア２−８で敗れてCLから姿を消した。今季はすでにカラバオカップでも敗退しており、タイトル獲得の可能性あるのは準々決勝まで勝ち進んでいるFAカップとプレミアリーグ。しかし、リーグ戦