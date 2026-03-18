2025年8月からの少雨の影響により、ダム貯水量が減少しているとして、県や島田市などでつくる大井川水利調整協議会は、3月19日から大井川水系の取水制限を開始することを決めました。 大井川水系では、3月19日午前9時から、上水道は5%、工業用水と農業用水はともに10%の取水制限を行います。 対象市町は▼上水道7市（島田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御前崎市、菊川市、牧之原市）▼工業用水は4市（島田市、掛川市、菊川市、牧