◇ファーム・リーグ西地区阪神13―0オリックス（2026年3月18日日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）阪神は初回に打者一巡の猛攻で一挙8得点を奪った。ドラフト2位の谷端（日大）が2安打4打点の活躍を見せた。入団2年目の育成外国選手のコンスエグラにファーム公式戦初本塁打となる2ランも飛び出した。春季キャンプ中の故障で出遅れていた茨木、門別が無失点に抑え、5回降雨コールドの短いゲームの中に、みどころが詰まっていた。