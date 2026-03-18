野球のWBC決勝で米国を破って初優勝を果たし、表彰式で喜ぶベネズエラの選手ら＝17日、マイアミ（ゲッティ＝共同）今後開かれる野球の国際大会の目玉は、追加競技として2大会ぶりに復活する2028年のロサンゼルス五輪だ。出場枠は「6」。開催国の米国に加え、今回のWBCでドミニカ共和国とベネズエラが切符を手にした。大リーガーの参加も前向きに検討されている。東京五輪で金メダルを獲得した日本は、27年秋の「プレミア12」で