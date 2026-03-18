◇ワールドベースボールクラシック 決勝 ベネズエラ3-2アメリカ(現地時間17日、ローンデポ・パーク)WBC決勝はベネズエラがアメリカを下し初優勝を飾りました。両チーム、ロナルド・アクーニャJr.選手やアーロン・ジャッジ選手などメジャーで活躍する選手が勢ぞろい。メジャー開幕を前にそうそうたるメンバーが国を背負って戦う決意の下集結しました。その結果はホームラン数をみてもあきらか、2023年の前回大会では総ホームラン数8