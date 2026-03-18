双子のお笑いコンビ「吉田たち」の兄・ゆうへい（38）が18日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人との写真を披露した。ゆうへいは「昨晩は倅（せがれ）を吉田たちの親たちに預けて賢志郎さんのトークライブ『ワンマントークショー〜What'sintheBox？』に行かせて頂きました」と、元「和牛」の川西賢志郎との写真をアップ。「やっぱり舞台の賢志郎さんの色気は凄いですね」と伝えた。そして「僕が何かを語るのもおこ