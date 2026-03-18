１８日放送のフジテレビ系夕方のニュース番組「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！」（月〜金曜・午後３時４２分）では、ＷＢＣの決勝でベネズエラが米国を下し、悲願の初優勝を飾ったことを報じた。サブキャスターを務める遠藤玲子アナウンサーはベネズエラ生まれ。米国出身のお笑いタレント・パックンことパトリック・ハーランと並んで出演すると「アメリカには負けられない！悲願の初優勝へ勢いに乗るベネズエラが対戦しました