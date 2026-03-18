◆オープン戦日本ハム―ＤｅＮＡ（１８日・エスコン）日本ハムの北山亘基投手（２６）が試合前にチームに合流した。円陣が組まれ、選手、スタッフ、関係者らから拍手で迎えられた。ＷＢＣでは、東京ラウンドの２試合に登板し無失点。２回打者７人から４三振を奪うなど能力の高さを見せつけた。１６日に帰国し、１７日は完全休養し、エスコンに姿を現した。「家族の元に戻ったというか、実家に帰ってきたような安心感があった