タレントのゴリけん、お笑いコンビ「パラシュート部隊」が出演する福岡・ＴＮＣテレビ西日本のバラエティー番組「ゴリパラ見聞録」（金曜・深夜０時４５分）のＤＶＤ＆ブルーレイのシリーズ累計売り上げが３０万枚を突破したことが１７日、分かった。大台突破に、ゴリけんは「本当にありがとうございます！紆余曲折ありますが、番組を愛してくれるキッズ（番組ファンの呼称）がいるからこそ、まだまだ走れます」と感謝。斉藤優