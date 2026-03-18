【モデルプレス＝2026/03/18】フリーアナウンサーの森香澄が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。ハマっているという手料理を公開し、注目を集めている。【写真】30歳フリーアナ「見た目からすでに美味しい」豚肉・春雨など煮込まれたハマっている料理◆森香澄、ハマっているスープを公開森は「最近ハマっている、豆乳キムチ担々スープ！」とつづり、調理中の様子を投稿。「お肉は今回は家に豚肉しかなかったのですが、ミ