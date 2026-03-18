【モデルプレス＝2026/03/18】モデルの近藤千尋が3月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を披露し、注目を集めている。【写真】36歳3児の母モデル「品数豊富で尊敬」クローバー型ウインナーなどぎっしり詰まった“三姉妹弁当”◆近藤千尋、手作りの「三姉妹弁当」披露近藤は「三姉妹弁当」とコメントを添え、彩り豊かな手作り弁当を披露。キャラクターもののふりかけの袋にご飯、可愛らしく切り目の入ったウイン