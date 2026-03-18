【モデルプレス＝2026/03/18】モデルの近藤千尋が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちとファミリーレストランを訪れた様子を公開し、注目を集めている。【写真】36歳3児の母モデル「親近感しかない」共感相次いだファミレスショット◆近藤千尋、ファミレスでの様子を公開近藤は「みんなでファミレス様！感謝！！（今日は作る気力も時間もなかった）」とコメントを添え、食事中のセルフィーを投稿。ハートの絵