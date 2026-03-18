米国のフィギュアスケーター・ジェイソン・ブラウンさん（31）が2026年3月10日、自身のインスタグラムを更新。プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん（31）との2ショットを披露した。「またね、ゆず！」ブラウンさんは、羽生さんが座長をつとめるアイスショー「Notte Stellata 2026」に出演。インスタグラムではは、「バイバイ！楽しい思い出をありがとう！またね、ゆず！」と投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ブ