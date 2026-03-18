鹿児島市の県立短期大学で18日卒業式があり、学生たちが学び舎をあとにしました。 県立短期大学では、2年で学ぶ186人と夜間で3年間学ぶ43人のあわせて229人が卒業しました。 式では飯干明学長が「自分を見失わず、好奇心や挑戦することを大切に頑張ってほしい」と激励しました。 （卒業生代表 池田ひかりさん）「人と向き合う姿勢、責任をもって行動する覚悟を胸に困難から目を背けることなく歩んでいきたいと思います」 （夜