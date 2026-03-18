災害の時に車で避難生活を送る「車中泊避難」について、鹿児島市は駐車用のスペースを増やすことを市の防災計画に新たに盛り込むことになりました。 「災害関連死」などを防ぐ目的があります。 鹿児島市は18日、防災行政の担当者や有識者らによる防災会議を開き、地域防災計画を審議しました。 新たに盛り込まれた計画では、おととしの能登半島地震を受け、避難所以外の場所で過ごす被災者を支援するため、車で生活する