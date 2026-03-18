春は旅行シーズン。すでに計画を立てている方も多いのでは？そんな方におすすめなのが「ユニーク検定」。近年は社会人の「リスキル（学びなおし）」ブームもあり、趣味や好きなことをきっかけに学びを楽しむ人が増えているのだとか。知識を深めれば、次のお出かけがもっと楽しくなるかも！今回は、旅行を120％楽しむための検定を2つご紹介します。日本遺産検定クイズ番組などを見ていると「 有名な建造物で名前は知っているけ