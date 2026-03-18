種子島からの話題です。3月になって種子島では早くも田植えが始まっています。 南種子町の下中八幡神社で開かれた伝統行事の「お田植祭」。豊作を祈る神事のあと、近くの花峰小学校の児童が超早場米の田植えに挑戦しました。 子どもたちは泥に足をとられながらも、ひとつひとつ丁寧に苗を植えていました。 Q.田んぼに入ってどうだった？ （子ども）「冷たかった」 （子ども）「歩きにくかったし、滑ったけど、貴重な体験だ