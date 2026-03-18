九州7県を巡る「36ぷらす3」は、JR九州の人気観光列車です。「36ぷらす3」の運行5周年を記念したイベントが18日、博多駅で開かれ、沿線の魅力を発信しました。 ■森野里奈記者「今、36ぷらす3が博多駅に入ってきました。」シックで高級感のある漆黒の車体。JR九州の人気観光列車「36ぷらす3」です。 「36ぷらす3」は、曜日ごとに運行区間を変え、九州を一周するように5つのルートを走ります。料金は、1人1万5100円から