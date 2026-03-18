2月の訪日外客数は346万人を突破、2月として過去最高を更新＝政府観光局 日本政府観光局（JNTO）の発表によると、2026年2月の訪日外客数は3,466,700人に達し、前年同月比6.4％増で2月としての過去最高を更新した。 この背景には、昨年は1月下旬だった旧正月（春節）が今年は2月中旬となったことで、韓国や台湾などの東アジア諸国を中心に旅行需要が高まったことがある。 市場別では、韓国、米国、カナダ、英国など