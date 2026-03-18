１８日の東京株式市場はこれまでのリスクオフの地合いから一変し、日経平均株価は１５００円を超える急反騰をみせた。 大引けの日経平均株価は前営業日比１５３９円０１銭高の５万５２３９円４０銭と５日ぶりに大幅反発。プライム市場の売買高概算は２２億８４８８万株、売買代金概算は６兆６７６０億円。値上がり銘柄数は１４９９、値下がり銘柄数は７６、変わらずは１６銘柄だった。 きょうの東京市場は幅広い銘柄が