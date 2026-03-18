メインシナリオ…92～94円台での振幅を見せている。13日に売りが一服した後に戻りを見せており、堅調な推移が見込まれる。その場合は、ボリンジャーバンド＋１σの93.61が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、3月11日の高値94.19、2月9日の高値94.98、95円の節目、2024年7月17日の高値96.40などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、3月13日の安値92.22、3月3日の安値92.12、一目均衡