メインシナリオ…短期調整安場面、転換線割れに注意。159円台で上値が重くなり、5日線は下降を始めた。短期の調整安場面となりそうだ。一目均衡表の転換線がある158.52付近が最初の関門。同線を割り込むと、節目の158.00を目指そう。158.00を割り込むと、21日線がある157.23や節目の157.00が視野に入る。156円台に沈むと5日の安値156.46がターゲットになる。 サブシナリオ…買いが先行すれば、160.00突破に注目したい。16