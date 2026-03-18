メインシナリオ・・・9日の安値8.792円から戻しており、目先の下げが一巡した格好になっている。10日の高値9.030円を上抜いて直近の高値を更新すれば、2月25日の高値9.145円を試す可能性がある。その水準も上抜いて昨年来の高値を更新するようなら、2024年6月3日の高値9.290円が上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の雲の上限の8.945円や転換線の8.911円を下抜き、13日の安値8.880円も割り込めば、雲の下