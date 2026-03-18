19日放送のMBS/TBS系『プレバト!!』(後7:00〜8:00)では、各界の表現者たちが言葉と色彩の限界に挑戦。「俳句」では、現役京大生アイドル・櫻坂46の勝又春が初登場し、夏井先生の本で猛勉強した成果を披露する。【写真】猛勉強して俳句に挑んだ現役京大生アイドル・勝又春「俳句」のお題は、スマホに眠る「消せない写真」。人生の転機となった一枚を17音に昇華させる。初登場の勝又は、小学3年生の授業以来という俳句に戸惑いつ