お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（43）が18日、横浜市内で行われた没入型体験施設『ワンダリア横浜 Supported by Umios』のメディア発表会に出席した。【全身ショット】カワイイ！華やかな衣装で登場した本田紗来＆本田望結らイベントになぞらえて「没入していること」を問われた藤森は「冗談じゃなく“命をかけて”娘に絵本の読み聞かせをしています。20年ほど芸能生活を送って声優業などいろいろな経験をさせて