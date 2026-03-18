◇ワールドベースボールクラシック 決勝 ベネズエラ3-2アメリカ(現地時間17日、ローンデポ・パーク)WBC決勝が行われ、ベネズエラが初優勝。ベネズエラ代表として出場していたアンドレス・マチャド投手が今大会を通じて安定感ある投球を見せ、チームの世界一に貢献しました。マチャド投手はNPBのオリックスに所属するクローザー。今大会は全7試合中6試合に登板し、主にセットアッパーとしてチームの勝利に貢献してきました。1次ラウ