2児の母でタレントの安田美沙子（43）が18日、自身のインスタグラムを更新。12年続けていることを明かした。【写真】「素敵なご夫婦 憧れます」夫子との旅行写真を公開した安田美沙子投稿で「1ヶ月以上前になりますが。。『まいまいのお味噌教室produced by katadori』を開催しました」と、味噌づくりを紹介。「子供達も一緒に、コネコネしてお団子にして、投げつけて毎年作る、まいまいのお味噌は麹がたっっぷりで、こくが