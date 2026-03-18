元楽天監督の大久保博元氏（59）が自身のYouTube「デーブ大久保チャンネル」を更新。WBCで準々決勝敗退した侍ジャパンが批判されている現状に憤りを示した。敗れたベネズエラ戦の采配をめぐって井端弘和監督に対し、SNS等で批判の声が上がっている。大久保氏は「我々プロはお金もらって野球をやっているので批判は覚悟しているし、受け入れます」と切り出した。ただ、井端監督の件は事情が少し違う。「WBCで優勝しているの