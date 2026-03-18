「ファーム・西地区、阪神１３−０オリックス」（１８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神は打線が爆発。投手陣も無失点に抑え、降雨コールド勝ちで本拠地初白星を挙げた。平田２軍監督の試合後の一問一答は以下の通り。−打線が初回から８得点。「桜開花宣言打線やな。北川コーチが名付けて、桜開花宣言打線だよ。この雨とともに催花雨っていうの」−谷端も結果を出した。「先制の左中間。谷端のアレも効いたし、コン