マニラの中国大使館の関連施設前で、「スカボロー礁はわれわれのものだ」と書かれた横断幕を掲げ抗議する人たち＝2025年10月（共同）南シナ海の領有権を巡る対立を背景に、在フィリピン中国大使館が声明で、両国関係が深刻に悪化すれば「数百万の雇用が失われる」と警告し、フィリピン側の反発を呼んでいる。中国側は経済的貢献の大きさをアピールし、意向次第で大損害を与えられると示唆。経済を外交圧力の武器にする中国の姿勢