◇第6回WBC決勝ラウンド決勝ベネズエラ3―2米国（2026年3月17日ローンデポ・パーク）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは17日（日本時間18日）、決勝で米国との激闘を3―2で制して初優勝を飾った。南米初の優勝へ率いたオマール・ロペス監督は会見でチームを支えたコーチ陣、スタッフに感謝した。「2023年には実現しなかったが、自分の後ろには“外科手術のように精密な仕事を